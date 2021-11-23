ندوة بالجامعة الأمريكية تناقش المقترحات التشريعية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم، ندوة بعنوان "آلية التشريع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لمناقشة المقترحات التشريعية التي تضمنتها الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، وطرق تفعيلها بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.

طرحت هذه الاستراتيجية عدّة اليات لتفعيلها، على رأسها آلية التشريع بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي والتثقيف والتوعية.

ونظرا لاهتمامها بفلسفة وسياسات وتقنيات صناعة التشريع، تسعى وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال سلسلة من الندوات، فتح المجال للنقاش المفصل حول المقترحات التشريعية ذات الصلة، خاصة حول القوانين المتعلقة بضمان وحماية ودعم الحقوق والحريات.

وتناقش الندوة التشريعات اللازمة لتفعيل مبادئ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، وكيفية صياغة هذه التشريعات على النحو الذي يحقق الهدف المرجو منها، ودور المؤسسات التشريعية والمدنية المختلفة في هذه العملية. وتسعى الندوة لمحاولة التعرف على أفضل المقاربات لصياغة التشريعات المتعلقة بمجال الحقوق والحريات العامة والخطوات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة في هذا الاتجاه.

يتحدث في الندوة كل من جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة أميرة صابر قنديل عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد بصل، مدير تحرير جريدة الشروق. ويدير الندوة د. عمرو عبدالرحمن، مدرس القانون بالجامعة الأمريكية ومنسق البحوث بالوحدة.

وسيتم بث اللقاء على الهواء عبر صفحة وحدة أبحاث القانون والمجتمع على موقع فيس بوك الساعة 6:30 مساء اليوم الثلاثاء