 الرئاسة الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة على التيار الشمالي ــ 2 غير شرعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة على التيار الشمالي ــ 2 غير شرعية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 1:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 1:15 م

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، العقوبات الأمريكية الجديدة على مشروع "التيار الشمالي ــ 2" لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا ومنها إلى بعض دول أوربا بأنها غير شرعية.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "هذه العقوبات الأمريكية الجديدة تعتبر استمرارا للغة العقوبات، التي لا ترغب الولايات المتحدة التخلي عنها"، مؤكدا أن بلاده ضد مثل هذه اللغة تماما.

وأضاف أن "هذه عقوبات غير شرعية وغير صحيحة خاصة أنها تأتي لتوتير الحوار بين موسكو واشنطن، الذي فقدناه في السابق".

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أعلن عن فرض بلاده لعقوبات جديدة على سفينتين وشركة مرتبطة بالشركة الروسية المنفذة لمشرع "التيار الشمالي ــ 2".

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