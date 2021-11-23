رئيس سيشل: تقديم كل الدعم لكل أنشطة الكوميسا المقبلة

توجه رئيس جمهورية سيشل، وفال رامكالاون، بالتحية والشكر إلى رئيس مدغشقر على قيادته لقمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، على مدار الخمس سنوات الماضية.

ورحب خلال كلمة ضمن فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، اليوم الثلاثاء،بالرئيس الجديد للقمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن بلاده ستقدم كل الدعم في كل الأنشطة المقبلة.

وأشار إلى أن سيشل تدعو إلى الدمج الاقتصادي الإقليمي منذ سنوات، موضحًا أن طموح بلاده لتحقيق الدمج الاقتصادي يرتبط بتعزيز القدرة على المشاركة بفعالية في الأسواق التجارية لتعزيز التنافس.

وأشار إلى أهمية عقد الشراكات في المنطقة لتحقيق التكامل الاقتصادي في الأسواق الداخلية والخارجية، موضحًا أن الكوميسا تمنح الفرص لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وخاصة للدول والجزر الصغيرة كسيشل.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي تنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.