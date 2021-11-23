الكونغو الديمقراطية: مهتمون بالتكامل الاقتصادي الإقليمي لجنوب وشرق إفريقيا

أعرب ممثل دولة الكونغو الديمقراطية، عن سعادته بالتواجد في مدينة القاهرة حيث حظى باستقبال خاص، مشيرًا إلى دعم بلاده لقمة الكوميسا والجهود المبذولة في إطارها تجاه قارة إفريقيا.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى لتحقيق جهود قمة الكوميسا حتى تصبح القارة السمراء متحدة وتتمتع بالرخاء.

وأشار إلى أن استجابة بلاده - التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام - لحضور قمة الكوميسا، يوضح اهتمام الاتحاد الإفريقي بالتكامل الاقتصادي الإقليمي لجنوب وشرق إفريقيا.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي تنعقد، صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الإستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.