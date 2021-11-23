معهد ثربانتيس يكرم الفيلسوف جالارثا أول مدرس بقسم الفلسفة الحديثة في جامعة القاهرة

في إطار التعاون الإسباني العربي المتجذر في العلوم الإنسانية، ينظم معهد ثربانتيس بالقاهرة، ندوة يحاضر فيها الدكتور أحمد عبدالحليم عطية، أستاذ الفلسفة، حول شخصية البروفيسور والفيلسوف المستشرق، بيثنتي جالارثا إي بيريث كاستانييدا، حيث كان الأستاذ الإسباني الوحيد، الذي يعد مؤسس وأول مدرس بقسم الفلسفة الحديثة في العالم العربي بجامعة القاهرة بين عامي 1915 و1922.

وخلال الندوة التي ستقام يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الجاري، سيسلط الدكتور "عبدالحليم"، الضوء، على الجهود القيمة للأستاذ الإسباني، أحد أولئك الذين تعاونوا في التدريس المبكر للفلسفة المعاصرة باللغة العربية، أولا في الجامعة المصرية 1914 و1922، ثم في المدرسة العليا العادية.

وابتداء من العام الدراسي 1914، تولى "جالارثا" مسؤولية مادتي الفلسفة الأساسيتين في الجامعة المصرية، وهما "الفلسفة العامة وتاريخ الفلسفة" و"الفلسفة والأخلاق العربية".

وتعد مساهمة "جالارثا"، مظهرا مهما من الأشكال المختلفة للتعاون العلمي الإسباني العربي، ومظهرا من مظاهر صفحة مهمة لكن غير معروفة منه، حيث تتمتع إسبانيا بميزة في الفلسفة العربية، من خلال الحفاظ على الإرث الفلسفي المتعلق بالأندلس.

تجدر الإشارة إلى أن "جالارثا" كان له تأثير كبير في عصره على الكثير من المفكرين المصريين، الذين تتلمذ عدد كبير منهم على يديه، ومن بينهم: طه حسين، وصالحة قاصين، ومي زيادة، وزكي مبارك، وجورجي زيدان، وأقر جميعهم بأهمية إنجازه وإسهاماته في ذلك المجال.

وُلد الكونت "جالارثا" في هافانا عام 1881، وتوفي في كلكتا عام 1938، ويبرز من بين أنشطته الأخرى في القاهرة، المشاركة في الحفريات الأثرية، وفي عام 1908، اكتشف قبر ملكة الأسرة الرابعة، خمرنيبتي، والدة الفرعون خفرع، وتمثالها موجود في المتحف المصري.