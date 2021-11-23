خلف الحبتور لتليفزيون بلومبرج: القرار بشأن الاكتتاب العام سيتم اتخاذه خلال أشهر

صرح مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، خلف الحبتور، بأن القرار بشأن المضي في إدراج مجموعته سيتم اتخاذه خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة، وسط سلسلة تحركات من جانب إمارة دبي للتشجيع على طرح الأعمال المملوكة للعائلة للاكتتاب العام.

وقال الحبتور لتليفزيون "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إما إدراج المجموعة بأكملها أو وحداتها "الواحدة تلو الأخرى".

وأضاف أن حكومة دبي "تشجع الجميع، وهذا أمر ممتاز".

وكان الميلياردير قال لقناة "العربية" الأسبوع الماضي، إن المجموعة تستهدف طرح حصة تصل إلى 35% للاكتتاب العام، مضيفا أن الطرح العام الأولي للشركة قد يتم في الربع الثالث من 2022.

وذكرت وكالة بلوكبرج للأنباء إن الإعلان جاء وسط سلسلة من الإصلاحات في بورصة دبي؛ بهدف تعزيز السيولة، وتتضمن تحفيز الشركات المحلية على الطرح العام.

وقال الحبتور إن أعمال المجموعة تمضي بشكل جيد، وهو ما يعكس التعافي الأوسع في دبي، حيث وصلت مبيعات العقارات إلى أعلى مستوياتها في عقد، وتجاوزت مستويات إشغال الفنادق حدود عام 2019. كما يجتذب إكسبو 2020 كلا من المقيمين والزوار الفارين من الإغلاقات الجديدة في أماكن أخرى.

وقال الحبتور: "في جميع قطاعاتنا، هناك تحسن كبير. أداؤنا جيد جدا جدا".