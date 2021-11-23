الاتحاد الأوروبي يقترح إدراج الشركات المهربة للمهاجرين على قائمة سوداء

كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن خطط لاستخدام أداة جديدة لفرض عقوبات على الشركات التي تهرب المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ردا على ما وصفته بـ "استغلال الأشخاص برعاية الدولة" من قبل بيلاروس.

وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان صحفي إنه إذا تبنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي "القائمة السوداء"، فإنها ستسمح للمفوضية بتجميد أنشطة السوق لمنظمي الرحلات المتورطين في تهريب المهاجرين أو تقليصها.

ويمكن للشركات التي تشارك بإرادتها أو عن طريق الإهمال في التهريب أن تواجه سحب أو تجميد تراخيص التشغيل في الاتحاد الأوروبي، أو تقييد وصولها إلى المجال الجوي أو الموانئ الخاصة بالاتحاد.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتعمد نقل اللاجئين من مناطق الأزمات إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا بطريقة منظمة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج إن "استراتيجية بيلاروس تعتمد على تواطؤ منظمي الرحلات ووسطائهم"، وذكرت أن الشركات التي تكرس عملها للرحلات تقدم باقات تشمل التأشيرات والرحلات الجوية وحجز الفنادق وسيارات الأجرة إلى الحدود.

وأفادت المفوضية أيضا اليوم بأنها ستوفر 200 مليون يورو أخرى (225 مليون دولار) لمراقبة الحدود في الدول الأعضاء الثلاث الأكثر تضررا، لتضاعف الأموال المخصصة لهذه الدول ثلاث مرات.