السجن المشدد 10 سنوات لسائق متهم بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة بالشرقية

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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 22620 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2021، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات؛ بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدري الحشيش والأفيون.

كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم محمد م م ع، 28 سنة، سائق، مقيم بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدري الأفيون والحشيش.

وتمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.