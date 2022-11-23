 تقرير: البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبراني بسبب روسيا - بوابة الشروق
الأربعاء 23 نوفمبر 2022 6:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

تقرير: البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبراني بسبب روسيا

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
سارة أحمد
نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 5:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 5:58 م

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الأوربي تعرض لهجوم سيبراني قبل قليل، بعد إعلانه أن روسيا "دولة راعية للإرهاب".

وصنف البرلمان الأوروبي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، روسيا دولة راعية للإرهاب، قائلا إن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

وأيد نواب البرلمان الأوروبي قرارا يصف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة ودولا أخرى على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب متهما قواتها باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك