تقرير: البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم سيبراني بسبب روسيا

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الأوربي تعرض لهجوم سيبراني قبل قليل، بعد إعلانه أن روسيا "دولة راعية للإرهاب".

وصنف البرلمان الأوروبي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، روسيا دولة راعية للإرهاب، قائلا إن الهجمات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية في أوكرانيا تنتهك القانون الدولي.

وأيد نواب البرلمان الأوروبي قرارا يصف روسيا بأنها دولة راعية للإرهاب.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة ودولا أخرى على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب متهما قواتها باستهداف المدنيين، وهو ما تنفيه موسكو.