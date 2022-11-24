مسؤولة أوروبية: قراصنة موالون للكرملين يعلنون مسؤوليتهم عن اختراق موقع البرلمان الأوروبي

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قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن مجموعة قراصنة إنترنت موالية للكرملين أعلنت مسؤوليتها عن هجوم قرصنة استهدف الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي.

وغردت ميتسولا، عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء: "يتصدى خبراء تكنولوجيا المعلومات لدينا للهجوم ويحمون أنظمتنا".

وأكدت أن البرلمان الأوروبي صنف روسيا قبل عملية الاختراق بوقت قصير، دولة داعمة للإرهاب.

ونظرا لحجم الهجوم، لا يمكن استخدام موقع البرلمان إلا في نطاق محدود اليوم الأربعاء، كما أعلن جاومي دوش المتحدث باسم البرلمان في وقت سابق.

وتُعرف تلك الهجمات باسم هجمات حجب الخدمة.

ويعمل القراصنة خلال هجمات حجب الخدمة على إرباك خوادم الشبكة المستهدفة بسيل من طلبات البيانات لتصاب بالشلل.