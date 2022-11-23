مصدر بالشرطة الإسرائيلية: هجوما القدس تم تنفيذهما بقنبلتين تم تفجيرهما عن بُعد

قال مصدر بارز في الشرطة الإسرائيلية، لقناة "كان" الرسمية، اليوم الأربعاء، إن القنبلتين اللتين استُخدمتا في تفجيري محطتي الحافلات بالقدس صباحًا، تم تفجيرهما عن بعد.

ونسبت القناة الرسمية الإسرائيلية إلى المصدر الذي لم تسمه قوله "هاتان قنبلتان كبيرتان، تم تفجيرهما عن بعد كما يتضح، بعد أن تم وضعهما في حقيبتين بهما مسامير من أجل زيادة تأثير الشظايا المتفجرة وعدد القتلى".

ورجح مصدر الشرطة أن تكون القنبلتين تم زرعهما بواسطة مُهاجم واحد فقط، مشيرا إلى أن الهدف كان هو إسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى والمصابين.

وقال المصدر إن هذا تحول لم يعتده الإسرائيليون في الهجمات.

وأسفر هجوما اليوم عن مقتل إسرائيلي وإصابة 18 آخرين. ومن المتوقع زيادة عدد القتلى نظرا لوجود ثلاثة حالات أخرى خطيرة.