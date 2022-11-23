البيت الأبيض يندد بتفجيري القدس ويعرض على إسرائيل المساعدة

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الانفجارين الذين وقع أحدهما قرب محطة حافلات عند مدخل القدس، وآخر بمستوطنة بين القدس ورام الله، اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، عرضت واشنطن على إسرائيل، تقديم كل مساعدة ممكنة، أثناء تحقيقها في هذا الهجوم، وعملها على تقديم مرتكبيه للعدالة.

وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها لسقوط ضحايا جراء الانفجارين، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وتابع البيان: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب حكومة وشعب إسرائيل، وكما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل في يوليو الماضي، فإن التزامنا بأمن إسرائيل صارم».

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شوارع رئيسية بمدينة القدس المحتلة، إثر انفجارين وقعا قرب محطة حافلات عند مدخل القدس، وآخر بمستوطنة بين القدس ورام الله.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط مكان الانفجار الذي أغلقته، كما نشرت عناصرها في مناطق مختلفة بالقدس، ونصبت الحواجز، وكذلك أغلقت المداخل الرئيسة المؤدية إلى المدينة.

ونقلا عن وسائل اعلام إسرائيلية، قتل اسرائيلي وأصيب 18 آخرون في عمليتي التفجير، بينها 4 إصابات حرجة.