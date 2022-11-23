كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 70 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة لليوم الثاني على التوالي

بلغت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، أكثر من 70 ألف حالة اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من انتشار موجة جديدة من الفيروس في فصل الشتاء.

وسجلت البلاد 70 ألفا و324 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 69 حالة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و725 ألفا و53 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت البلاد 53 وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و164 وفاة.

ويشار إلى أنه ابتداء من غد الخميس، سوف يتم توسيع قاعدة من يحصلون على الجرعات التنشيطية ممن يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر لتشمل الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا بالفيروس خلال الـ90 يوما الماضية.

وقالت السلطات الصحية إنه يبدو أن موجة جديدة من الفيروس بدأت في الانتشار، وحثت المواطنين على تلقي الجرعات التنشيطية لمنع ارتفاع حالات الإصابة.