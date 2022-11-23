الصين تدعو الأطراف المعنية في اليمن إلى استئناف الهدنة في أسرع وقت

دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الأطراف المعنية في اليمن إلى استئناف الهدنة وتخفيف حدة التوترات في أسرع وقت ممكن.

وقال المبعوث -خلال كلمته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية، اليوم الأربعاء- إن الهدنة التي استمرت ستة أشهر جلبت سلاما مهما للشعب اليمني، مضيفا أن استئناف الهدنة ليس في مصلحة مشتركة للشعب اليمني فحسب، لكنه أيضا تطلع مشترك للدول الإقليمية والمجتمع الدولي بأسره".

وأكد أن بلاده تدعو الأطراف المعنية، والحوثيين بشكل خاص، للتعاون بشكل فعال مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى اليمن هانس جروندبرغ ،ووضع توقعات معقولة بشأن القضايا الرئيسية، من بينها دفع أجور الموظفين المدنيين، وإيجاد حل في وقت مبكر، وإعادة إرساء الهدنة في أقرب وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق بشإن إطلاق عملية سياسية أكثر شمولا.

وأوضح أن الصين تدين بشدة الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتدعو أطراف النزاع، وخاصة الحوثيين، إلى "وضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول، والبقاء ملتزمين بطريق التسوية السياسية، ووقف جميع الأعمال العدائية وتخفيف حدة التوترات على الارض في أسرع وقت ممكن".