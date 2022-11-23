نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: لدينا ما يكفي من الأسلحة لكبح الجميع

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن «بلاده تملك ما يكفي من الأسلحة الروسية لكبح الجميع، خلافًا لتوقعات وآمال الأعداء».

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، مساء الأربعاء، كتب «مدفيديف» على قناته بتطبيق «تيلجرام»: «الأعداء يواصلون باهتمام رصد وحساب عدد الإطلاقات الصاروخية الروسية، ويحاولون تحديد الاحتياطي الموجود لدى روسيا من الأسلحة والعتاد العسكري والذخيرة».

وتابع: «لكن لا تعقدوا الآمال على نضوب إمكانياتنا. سنواصل الضرب لاحقا ولدينا ما يكفي للجميع».

ونوه مدفيديف بأنه زار مؤخرا، المؤسسة العلمية -الإنتاجية «ريجيون»، حيث تمت مناقشة زيادة تزويد وإمداد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة عالية الدقة.

كما نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، مقطع فيديو من الورش، يظهر قنابل جوية وطوربيدات بحرية قابلة للتوجيه.

يشار إلى أن المؤسسة المذكورة أعلاه تأسست في عام 1969، وهي تتبع لشركة «الأسلحة الصاروخية التكتيكية»، وتعتبر من أكبر مؤسسات إنتاج الأسلحة الجوية والبحرية.