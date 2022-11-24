شولتس: بوتين لم يعد قادرا على كسب الحرب في ساحة القتال

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، بشدة تعمد روسيا قصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وفي أعقاب لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس، قال شولتس في برلين مساء اليوم الأربعاء، إن "هذا القصف الإرهابي ضد السكان المدنيين يجب أن يتوقف وعلى الفور".

وأضاف السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُظْهِر مرة أخرى مدى سلوكه غير المبالي وغير الرحيم في هذه الحرب، مردفا: "ويبدو واضحا للغاية أنها حرب لم يعد بمقدوره أن يكسبها في ساحة القتال".

وطالب شولتس بوتين بسحب قواته من أوكرانيا والموافقة على إجراء محادثات سلام مع كييف.