 بلينكن: بحثت مع آبي أحمد جهود تحقيق سلام دائم في شمال إثيوبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن: بحثت مع آبي أحمد جهود تحقيق سلام دائم في شمال إثيوبيا


نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 6:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 6:34 ص

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حول الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في شمال إثيوبيا.

وأشاد بلينكن بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية للعمل من أجل تقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية في إقليم تيجراي وكذلك في إقليمي عفار وأمهرة المجاورين، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية .

وشدد بلينكن على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية ونزع سلاح قوات تيجراي في وقت واحد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك آلية الرصد والتحقق التابعة للاتحاد.


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