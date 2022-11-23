ماليزيا: جلسة استثنائية للبرلمان حال عدم تشكيل الحكومة لدفع رواتب الموظفين

أعلن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب أنه سيتم عقد جلسة خاصة للبرلمان لطرح ميزانية الدولة 2023، وذلك لدفع رواتب موظفي الحكومة قبل 31 ديسمبر، إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الأربعاء، عن يعقوب قوله "إن جلسة البرلمان الاستثنائية ستكون جلسة قصيرة دون إجراء مناقشات"، داعيا موظفي الحكومة إلى التزام الهدوء وعدم القلق بشأن رواتبهم.

وأشار إلى أن البلاد حاليا لا تزال تحت قيادته، حتى أعضاء مجلس الوزراء لا يزالون يعملون في حكومة تصريف أعمال، باستثناء أولئك الذين لم يخوضوا الانتخابات العامة الـ15 أو أولئك الذين لم يفوزوا، لأنهم غير أعضاء بالبرلمان الأن.

يشار إلى أنه يجب طرح ميزانية ماليزيا 2023 قبل 31 ديسمبر المقبل، لضمان حصول موظفي الحكومة على رواتبهم لشهر يناير 2023.