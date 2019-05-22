برلمانيون في جنوب إفريقيا يسعون لتسريع تبني خطة تأمين صحية وطنية

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انضم النواب البرلمانيون في جنوب أفريقيا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في السعي لتسريع تبني البرلمان لخطة التأمين الصحي الوطنية قبل مؤتمر الحزب الانتخابي المقرر الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة بيزنس داي، ومقرها جوهانسبرج، أن لجنة الصحة بالبرلمان، التي يهيمن عليها أعضاء حزب المؤتمر تريد أن يتبنى البرلمان مشروع قانون التأمين الصحي الوطني بحلول السادس من ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن ينتخب الحزب الحاكم زعيما جديدا في منتصف ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يفوز رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بفترة ثانية.

ووفقا لخطة التأمين الصحي الوطنية، تسعى الحكومة للحصول على الخدمات من المستشفيات الخاصة وأطباء القطاع الخاص باسعار تحددها الحكومة.

كما أنها تريد مزيدا من المحاسبة والشفافية والقواعد الأكثر صرامة للقطاع غير الحكومي.