 روس أتوم والوكالة الدولية للطاقة تبحثان تأمين محطة زاباروجيا النووية - بوابة الشروق
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روس أتوم والوكالة الدولية للطاقة تبحثان تأمين محطة زاباروجيا النووية

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 1:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 1:13 م

أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية للطاقة النووية، اليوم الأربعاء، أن المدير العام للشركة اليكسيه ليخاتشوف، بحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي في إسطنبول، الوضع في محطة زاباروجيا الأوكرانية للطاقة النووية، ودور الوكالة في ضمان أمنها.

وأوضحت الشركة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن الجانبين شددا على ضرورة رد الفعل السريع للوكالة على القصف المكثف عليها، كما بحثا ضرورة إنشاء منطقة أمان نووى حول المحطة.

وأكدت الشركة في بيانها، أن الاجتماع كان موضوعيا وصريحا، كما اتفق الطرفان على مواصلة التعاون.


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