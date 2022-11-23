روسيا تسجل زيادة كبيرة في الجرائم باستخدام عبوات متفجرة

سجلت السلطات الروسية زيادة كبيرة في الجرائم بعبوات ناسفة وأسلحة نارية في البلاد، منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، نقلا عن إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية.

وأضافت وسائل الإعلام الروسية أنه في الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين، ارتفع عدد الجرائم، التي تم فيها استخدام مثل تلك الأسلحة أو أدوات وهمية، بواقع حوالي 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتم تسجيل أكبر زيادة في مثل تلك الحوادث في منطقتي "كورسك" و"بيلجورود" الحدوديتين.

وعلى مدى أشهر، يبلغ الحكام مرارا عن قصف، وحملوا أوكرانيا مسؤوليته، ولم تعلق كييف عادة على تلك الاتهامات.

وتم تسجيل أكبر زيادة ملحوظة في الجرائم، التي تم فيها استخدام أسلحة وعبوات متفجرة وأدوات وهمية أيضا في أكبر مدينتين في روسيا: وهما موسكو، التي سجلت زيادة بواقع أكثر من 200%، مقارنة بالعام السابق وسان بطرسبورج، التي سجلت زيادة بواقع أكثر من 100%.

ولم تقدم وزارة الداخلية تفسيرا رسميا لذلك.