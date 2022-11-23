مولدوفا تعلن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع عقب ضربات صاروخية على أوكرانيا

قالت مولدوفا، إنها شهدت انقطاع التيار الكهربي على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، عقب هجمات صاروخية روسية جديدة على أوكرانيا المجاورة.



وكتب نائب رئيس وزراء مولدوفا أندريه سبينو، عبر تطبيق تليجرام: "بعد قصف روسيا لنظام الطاقة في أوكرانيا خلال الساعة الماضية، صار لدينا انقطاعات ضخمة في الطاقة على مستوى البلاد".



وأضاف أن مؤسسة "مولديليكتريكا" تعمل من أجل حل المشكلة.



وقال حاكم منطقة كميلنيتسكايي في أوكرانيا، إنه تم فصل محطة الطاقة النووية هناك عن شبكة الطاقة عقب الهجمات الأخيرة.



كما أفادت وسائل إعلام بإغلاق طارئ لمحطتي طاقة أخريين. ولم يتضح في البداية ما إذا كان هناك رابط بين الحادثين وانقطاع الكهرباء في مولدوفا.