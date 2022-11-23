بلينكن وآبي يبحثان هاتفيا الأوضاع في إثيوبيا

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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحثا خلاله الأوضاع وجهود إحلال السلام في إثيوبيا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي حول الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في شمال إثيوبيا.

وتابع البيان - الذي جاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن بلينكن اعترف بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية للعمل من أجل تقديم المساعدة الإنسانية بدون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية في منطقة تيجراي وكذلك في منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية ونزع السلاح المتزامن لقوات التيجراي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك آلية المراقبة والتحقق التابعة للاتحاد الأفريقي.