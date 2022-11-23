أعلن الأردن وصول نحو 4ر3 مليون برميل من النفط العراقي، حتى أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق أردني عراقي لشراء النفط بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت بـ16 دولارا.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، عن مدير الشركة الناقلة للنفط نائل الذيابات قوله إن الاتفاق الذي بوشر فيه عمليا مطلع العام الحالي، سينتهي في نهاية الشهر المقبل، وأن "تمديد العمل بالاتفاقية أو تجديدها مطروح على الطاولة".



وأضاف أن نحو 10 آلاف برميل نفط يصل إلى المملكة يوميا من مصفاة كركوك، وتنقل بواسطة 500 صهريج نفط خصصت لهذه الغاية، فيما وصل الأردن الشهر الماضي 340 ألف برميل.



وأشاد الذيابات بمستوى التنسيق والتعاون بين الحكومتين الأردنية والعراقية، وحرصهما المشترك على تبديد العقبات التي تواجه ناقلي النفط.



وأبرم البلدان اتفاقا قبل عامين لتزويد الأردن بنحو 7ر3 مليون برميل نفط تمثل 7 % من احتياجاته النفطية.