جراحات التجميل في تركيا بين السلبيات والإيجابيات

يتوجه مئات الآلاف من قاصدي السياحة العلاجية إلى تركيا كل عام لإجراء جراحات التجميل، حيث حققت السياحة العلاجية هناك، ومن بينها عمليات التجميل، 2.1 مليار دولار كدخل لتركيا خلال العام الماضي وحده.

وجاء إلى تركيا نحو 640 ألف شخص خلال عام 2021 لإجراء عمليات تجميل، على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لتقديرات مكتب الإحصاء التركي.

وتقول هيئة السياحة العلاجية التركية، إن المستشفيات التركية تجري يوميا نحو 2000 عملية زراعة شعر، وتبلغ نسبة الأوروبيين الذين يأتون إلى تركيا لإجراء عمليات التجميل نحو 70%، بينما تأتي نسبة 30% من العالم العربي.

ومن جانبه، يقول جراح التجميل بيرنت لووس، إن "العمليات التي تجرى في تركيا أقل تكلفة بنسبة تتراوح في المتوسط بين 30% إلى 40% بالمقارنة مع ألمانيا".

ويضيف لووس أن الجراح التركي لا يرى المرأة الراغبة في عملية التجميل مسبقا، ولكنه إذا فحصها بعد وصولها إلى تركيا وأدرك أن العملية لن تؤتي نتيجتها المرجوة، فمن المرجح ألا يلغيها.

ونظرا لاحتمالات فشل عمليات التجميل، سعت سيدة أمريكية تعيش في إسطنبول وتدعى ساره مونا كاسولي، إلى منع وقوع مثل هذه الحالات المؤسفة، حيث أسست جمعية "المنقذ من العمليات الجراحية والتوفيق بين المريض والجراح"، وهي تعمل مع الموظفين الستة العاملين لديها، على تقديم النصح والدعم للأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لإجراء عمليات جراحية عامة أو تجميلية.

وتقول كاسولي إن المشكلة تتمثل في أن معظم الناس يبحثون عن السعر المنخفض"، مضيفة: "ومع ذلك تشهد سياحة عمليات التجميل ازدهارا في تركيا، ليس فقط بسبب انخفاض الأسعار، وإنما أيضا لأن الجودة عالية".