روسيا: انخفاض إنتاج الغاز في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين بنسبة 13%

قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 13٪ على أساس سنوي إلى 474 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022.

وأضافت أنه في أكتوبر الماضي بلغ إنتاج الغاز 45.7 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.3 ٪ على أساس سنوي، و17٪ على أساس شهري، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت أنه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال 26.9 مليون طن، بزيادة قدرها 10.6٪ على أساس سنوي، بينكا شهد شهر أكتوبر الماضي إنتاج 2.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بزيادة 1.2٪ على أساس سنوي و10.4٪ على أساس شهري.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة غازبروم أنه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، انخفض إنتاج الغاز بنسبة 18.6٪ على أساس سنوي إلى 344 مليار متر مكعب.