الهند والجابون تجريان أول مشاورات على مستوى مسئولى وزارتي الخارجية

أجرت وزارة الشئون الخارجية الهندية مع نظيرتها الجابونية أول مشاورات بينهما لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وذكرت الوزارة الهندية - في بيان رسمي أصدرته اليوم /الثلاثاء/ فيما يتعلق بهذا الشأن- أن هذه المشاورات أجريت في نيودلهي، وتم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون في الأمم المتحدة والمنتديات الأخرى متعددة الأطراف، والمسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة وظاهرة التغير المناخي.

وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بصورة شاملة، بما في ذلك تعزيز التعاون بالمجال التجاري والعلاقات الاقتصادية ومجالات الدفاع والتكنولوجيا والابتكار والبحوث والتنمية والثقافة والتعاون البحري والعلاقات الشعبية.

ولفت البيان إلى أن الهند والجابون تتمتعان بعلاقات ودية تستند إلى الرؤية والقيم الديمقراطية المشتركة، وأن هذه العلاقات تعززت خلال السنوات القليلة الماضية إثر افتتاح مقر للبعثة الجابونية في نيودلهي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى.

ونوه البيان إلى أن حجم التبادل التجاري بين الهند والجابون ارتفع إلى 12ر1 مليار دولار خلال عام 2021/ 2022 مقابل 440 مليون دولار خلال عام 2017/ 2018، وأن أكثر من خمسين شركة هندية أقامت وحدات صناعية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجابون.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية في بيانها إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الجولة القادمة من المشاورات في العاصمة الجابونية ليبرفيل في موعد يناسب الطرفين.