استدعت السلطات الفرنسية، سائق حافلة من أصل جزائري في مدينة إيكس مرسيليا بعد إذاعة آيات قرآنية خلال رحلة، وذلك بحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، اليوم الأربعاء.

وذكر الإعلام الفرنسي، أن سائق الحافلة وهو جزائري الأصل والذي يخدم الخط الرابط بين Aix-en-Provence بـ Marseille، شغّل القرآن داخل الحافلة بمستوى صوت قوي.

وأدلى بعض الركاب بملاحظات للسائق بعدما بدأت الحافلة رحلتها، ورد الأخير بصراحة: «إنها حافلتى! أفعل ما أريد. إذا لم تكن سعيدًا، فانزل».

لمدة لا تقل عن 40 دقيقة، شغّل الجزائري الآيات القرآنية عبر مكبرات الصوت في الحافلة، واستمرت الرحلة بأكملها، إلى محطة مرسيليا.

وأطلقت المدينة تحقيقًا بالأمر، وعندما استدعاه صاحب العمل، قال إنه لم يبث الآيات القرآنية عبر مكبرات الصوت في الحافلة ولكن فقط على هاتفه. ويعد الحدث غير مسبوق وفقًا لمتروبوليس، التي أعلنت عن إحالته على المجلس التأديبي.