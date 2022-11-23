بوريل يدعو لاستراتيجية أوروبية واضحة تجاه الصين

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صرح المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون لديه استراتيجية واضحة تجاه الصين.

وقال بوريل، خلال دورة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يوم الثلاثاء: "ليس سرا أن لدينا نظامين سياسيين مختلفين، وأننا ننظر بشكل مختلف إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونحن نتمسك بنموذجين مختلفين للإدارة ولدينا رؤيتان مختلفتان للتعددية".

وتابع: "ولكن تلك الاختلافات يجب ألا تمثل عائقا وألا تمنعنا من التعاون بيننا".

وأضاف: "من الضروري التأكيد على الموقف الواقعي الذي اعتمدناه في عام 2019، لأنه ليس ساذجا وليس قلقا... وهو ينطلق من ضرورة التعامل والتنافس والدفاع عن قيمنا".

وأكد أنه "إذا كنا نرغب في حماية مصالحنا وحل القضايا العالمية مثل التغلير المناخي وحماية البيئة والرعاية الصحية، فعلينا أن نتحادث وأن نعمل ونتاجر ونجري مفاوضات مع الصين".

وشدد بوريل كذلك على ضرورة الحفاظ على وحدة موقف الاتحاد الأوروبي ليكون قادرا على اتباع سياساته تجاه الصين.