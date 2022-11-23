رئيس وزراء بولندا: لا نرغب في خوض حرب مع روسيا

أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده لا ترغب في خوض حرب مع روسيا، لكن السبيل الوحيد لتجنب ذلك هو دعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر.

وقال مورافيتسكي -حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الأربعاء- "إن واقعة مصرع مواطنين بولنديين في ضربة صاروخية شرقي البلاد جعلتنا ندرك أن الحرب على أعتاب أبواب بولندا، وإذا سقطت كييف فإن روسيا ستوجه أسلحتها صوب بلادنا".

وأضاف مورافيتسكي"أن التحقيقات أظهرت أن الضربة كانت ناجمة عن صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية نتيجة خطأ تقني، لكن ذلك لم يكن ليحدث أبدا لولا الحرب، ولولا القصف المكثف لأوكرانيا، معتبرا أن روسيا هي الطرف الوحيد المسؤول عن هذه المأساة"، على حد قوله.