موسكو: لم تحدث أي اتصالات مع الناتو بشأن الحوادث في البحر الأسود

أكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع أي محادثات روسية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن أمن السفن في البحر الأسود.

ونفت الوزارة -وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية- ما تتناقله وسائل إعلام غربية حول محادثة تمت مؤخرا بين رئيس الأركان بالجيش الروسي ورئيس لجنة الناتو العسكرية حول أمان السفن في البحر الأسود.

وقالت "لم تحدث أي اتصالات مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو أو غيره من ممثلي الحلف في إطار لجنة الأزمات الروسية الأمريكية لحل النزاعات"، مشيرة إلى أن المعلومات المتعلقة بالتوصل إلى نوع من الاتفاق بشأن الحركة الآمنة للسفن في البحر الأسود، درب من الخيال.

وكانت مواقع إخبارية غربية قد تناقلت، في وقت سابق، أن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف اتفق مع رئيس لجنة الناتو العسكرية روب باور على "توخي الحذر" في البحر الأسود لتجنب حالات النزاع، وعدم السماح للسفن بالإبحار على مقربة شديدة من بعضها البعض في البحر الأسود لتجنب وقوع الحوادث.