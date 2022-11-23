واشنطن ترصد 400 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وقال بلينكين، في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية: "تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بمساعدة عسكرية إضافية للمساعدة في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك هجمات الكرملين التي لا هوادة فيها على البنية التحتية الحيوية للطاقة في أوكرانيا".

وأضاف "وعملاً بتفويض من الرئيس، أفوض اليوم بالمساعدة رقم 26 للأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس 2021. وتشمل هذه المساعدة التي تقدر بـ 400 مليون دولار، أسلحة وذخائر ومعدات دفاع جوي إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية".

وأشار إلى أن هذه المساعدات رفعت إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق يبلغ حوالي 19.7 مليار دولار، منذ بداية تولي الإدارة الأمريكية الحالية.

وجاء في البيان "ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب أكثر من 40 من الحلفاء والشركاء لدعم شعب أوكرانيا بينما يدافعون عن حريتهم واستقلالهم بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له. انضمت إلينا فرنسا والمملكة المتحدة في جهودنا، بما في ذلك 50 مليون جنيه استرليني في أنظمة الدفاع الجوي التي قدمها رئيس وزراء المملكة المتحدة سوناك خلال زيارته الأخيرة إلى كييف، ونلاحظ التزام السويد الأخير بإرسال أنظمة الدفاع الجوي بقيمة 300 مليون دولار تقريبًا".

واختتم البيان بالقول "سوف نستمر في دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، حتى تتمكن من الاستمرار في الدفاع عن نفسها وتكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".