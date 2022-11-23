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50 مصابا في زلزال ضرب شمال غرب تركيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 11:43 ص

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ووسائل إعلام إن زلزالا قوته 5.9 درجة ضرب شمال غرب تركيا وشعر به سكان إسطنبول في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء وأسفر عن إصابة 50 شخصا وإلحاق أضرار ببعض البنايات في إقليم دوزجة.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو وقوع دمار كبير بسبب الزلزال الذي وقع في الساعة 04:08 صباحا بالتوقيت المحلي ومركزه كان في منطقة جولياكا في إقليم دوزجة بشمال غرب البلاد على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الشرق من إسطنبول.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لقناة تي.آر.تي خبر التلفزيونية: "أكملنا تقريبا عمليات التفتيش في القرى المحيطة بجولياكا. لم ترد أنباء عن أضرار جسيمة؛ تحطمت فقط بعض الحظائر في تلك الأماكن ... حدث انقطاع للكهرباء أثناء الزلزال لكن السلطات تعمل على إعادة التيار حاليا".

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن محكمة دوزجة كانت من بين نحو ثماني بنايات في المنطقة لحقت بها أضرار.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنها أرسلت آلاف الأغطية والخيام لمنطقة الزلزال الذي تسبب في إصابة 37 في دوزجة. كما أصيب آخرون في زونجولداق وبورصة وإسطنبول.

وفي وقت سابق، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال قوته 6.0 ووقع على عمق كيلومترين.

وتمر في تركيا خطوط صدع وهي بذلك معرضة للزلازل. وفي عام 1999، تسبب زلزالان قويان في مقتل نحو 18 ألفا في شمال غرب تركيا. وفي 2020، قتل أكثر من 100في زلزال هز مدينة إزمير غرب البلاد.


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