الولايات المتحدة تدين الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجمات الإيرانية على الأراضي العراقي، والتي استهدفت إقليم كردستان العراقي خلال اليومين الماضيين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان على الموقع الرسمي للوزارة - "إن انتهاكات إيران لوحدة الأراضي العراقية لا تزال مستمرة عبر الهجمات التي تسفر عن ضحايا، وآخرها التي نفذت على إقليم كردستان العراق خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري".



وتابع البيان "تدين الولايات المتحدة بشدة هذه الانتهاكات المتكررة والسافرة لوحدة العراق وتدعو إيران إلى الامتناع عن المزيد من التهديدات والعنف".