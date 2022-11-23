الصين تتوقع ارتفاع إنتاج الفحم للعام السادس على التوالي

من المتوقع ارتفاع إنتاج الفحم في الصين للعام السادس على التوالي، ليصل لمستوى قياسي جديد، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لضمان توافر الامدادات، مما سوف يؤدي لتراجع الاسعار بصورة أكبر.



وذكرت صحيفة تشاينا إنيرجي نيوز المعنية بأخبار الطاقة في الصين اليوم الأربعاء أن الانتاج قد يصل إلى 4ر4 مليار طن خلال عام 2022، ويرجع ذلك إلى التوسع الأسرع وتيرة في المناجم الكبرى.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من أن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا أعاق عمل التعدين، فإن جهود الحكومة لضمان توافر إمدادات الشتاء ربما تؤدي لرفع حجم الانتاج لمستوى قياسي يومي خلال آخر شهرين من العام، ليرتفع الانتاج السنوي بنسبة 8% مقارنة بعام 2021.