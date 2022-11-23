البرلمان الأوروبي يوافق على تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

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قرر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، بحجة أن الضربات العسكرية التي تشنها موسكو على أهداف مدنية مثل: البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ، تنتهك القانون الدولي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأربعاء، تعد تلك الخطوة رمزية إلى حد كبير، لأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه إطار قانوني لدعمها.

ويوم الجمعة الماضية، صرح وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو، بأن الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا؛ من أجل «تبرير قراراته الخاطئة السابقة».

وقال سيارتو خلال مؤتمر: «نقول لا للعقوبات في المجر، إذا اعترف قادة الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات السابقة لم تعط نتيجتها بعد، فسيتعين عليهم تحمل المسؤولية عن فشل هذه السياسة».

وأضاف أنه على القادة الأوروبيين الذين أيدوا العقوبات، أن يعترفوا بأن ذلك أدى إلى تراجع الاقتصاد الأوروبي وتقديم الاستقالة.

واعتبر أن «ذلك سيكون رد فعل طبيعيا، من قبل من ألحقوا أضرارا بأوروبا من خلال فرض العقوبات».

يذكر أن حكومة المجر أطلقت حملة لاستطلاع آراء المواطنين، بشأن سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وتحث الحكومة المواطنين على التعبير عن موقف سلبي من سياسة العقوبات، معتبرة أنها تسببت بارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة في أوروبا.