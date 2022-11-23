إضراب عمال البريد الملكي البريطاني يؤثر على عمليات التسليم خلال الجمعة السوداء وعيد الميلاد

تتعرض خدمات البريد الملكي البريطاني، خلال الجمعة السوداء، وحتى الفترة التي تسبق عيد الميلاد (الكريسماس) لاضطرابات بعدما رفضت نقابة عمالية ما وصفه البريد الملكي بأنه "أفضل وآخر عرض".



وقالت نقابة عمال الاتصالات، التي تمثل 115 ألفا من العاملين في البريد الملكي إنها ستنظم إضرابا يومي 24 و25 نوفمبرالجاري. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيتم تنظم إضرابات أخرى في الثلاثين من الشهر نفسه، وعلى مدار سبعة أيام في ديسمبر، من بينهم عشية عيد الميلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البريد الملكي، وهو جزء من خدمات التوزيع الدولية، قوله إنه عرض زيادة في الأجور تصل إلى 9% خلال 18 شهرا، بالإضافة إلى برنامج لتقاسم الأرباح مع العاملين.



وتهدد الإضرابات بتعطيل عمليات الشراء على الإنترنت خلال الجمعة السوداء حيث يحاول تجار التجزئة تعزيز الطلب في مواجهة ضعف ثقة المستهلك، كما تهدد الإضرابات قبل عيد الميلاد وصول بطاقات التهنئة والهدايا، الأمر الذي يضع ضغوطا على البريد الملكي في أكثر مواسمه ازدحاما.