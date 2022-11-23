تركيا تقصف 43 موقعا شمال سوريا خلال أقل من 20 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة "هاوار" أن قصف الجيش التركي طال 43 موقعا في مناطق شمال وشرق سوريا خلال أقل من 20 ساعة.

وقالت الوكالة العاملة في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أن "هجمات دولة الاحتلال التركي امتدت منذ الليلة الماضية من الشهباء (ريف حلب) إلى دير الزور، وفي الهجمات تم مرة أخرى استهداف المراكز الطبية، مراكز التعليم، الكهرباء و منشآت النفط والقرى والأرياف".

وأحصت الوكالة 43 موقعا مستهدفا منذ الساعة 12 ليلا وحتى السابعة من مساء اليوم، وبينها عدة قرى.

أما المواقع العسكرية التي قالت الوكالة إن القصف طالها، فكانت:

قصف "قاعدة مشتركة لوحدات مكافحة الإرهاب YAT وقوات التحالف الدولي (التي تقودها الولايات المتحدة)، شمال مدينة الحسكة".

وأشارت الوكالة إلى أن القصف أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين من "وحدات مكافحة الإرهاب"، وإصابة 3 آخرين بينهم قيادي، وقالت إن حالة اثنين منهم حرجة.

إضافة إلى قصف "مطار منغ" العسكري في ريف حلب.

وقالت إن جنديا سوريا كان في نقطته قرب معبر نصيبين الحدودي، أصيب "برصاص جنود جيش الاحتلال التركي".

وكانت الوكالة ذكرت أن الجيش التركي استأنف هجماته واستهدف قرى في ريفي الحسكة، وحلب.

وطال القصف أيضا مركز مدينة "عين العرب" وريفيها الغربي والشمالي.