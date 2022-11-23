 جنوب السودان.. 3 قتلى وعشرات الجرحى بكمين على طريق سريع مع أوغندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنوب السودان.. 3 قتلى وعشرات الجرحى بكمين على طريق سريع مع أوغندا


نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 6:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 6:39 ص

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 22 آخرون بكمين استهدف حافلتين وسيارة على طريق سريع رئيسي بين دولة جنوب السودان وأوغندا.

ونصب مسلحون كانوا يرتدون زيا عسكريا ويحملون بنادق من طراز "إيه كيه 47" كمينا لحافلتين ومركبة على طريق جوبا نيمولي السريع يوم الاثنين.

ووقع الهجوم بين قريتي نيرجيبي وأوديمو، على بعد نحو 55 كيلومترا من العاصمة جوبا.

ويمر الطريق السريع إلى أوغندا المجاورة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، دانيال جاستن، إن مواطنين أوغنديين أصيبا في الكمين.

وأضاف جاستن أن المهاجمين لم يتم التعرف عليهم بعد.

يشار إلى أن طريق جوبا نيمولي السريع مسرح لكمائن منذ العام 2016، حيث قتل في أغسطس 2022، 7 أشخاص في كمين على الطريق السريع ذاته.


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