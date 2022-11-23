 كانتاس الأسترالية ترفع توقعات الأرباح وسط قوة الطلب على السفر - بوابة الشروق
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كانتاس الأسترالية ترفع توقعات الأرباح وسط قوة الطلب على السفر


نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 6:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 6:33 ص

رفعت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" اليوم الأربعاء توقعاتها للأرباح وسط استمرار قوة الطلب على السفر.

وقالت كانتاس إنها تتوقع الآن أرباحا أساسية قبل الضرائب تتراوح بين 35ر1 مليار و45ر1 مليار دولار أسترالي (900-960 مليون دولار أمريكي) للفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2022.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض صافي الدين من 5ر2 مليار دولار إلى 3ر2 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وقالت كانتاس في بيان: "استمر الأداء التشغيلي في التحسن".

وأضافت: "الاستثمار البالغ 200 مليون دولار في إدراج موظفين إضافيين والتوظيف المستمر والطائرات الاحتياطية سيساعد في الحفاظ على هذه المستويات خلال الموجة الأحدث من الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع وفي فترة عيد الميلاد المزدحمة، فضلا عن الحد من تأثير الطقس القاسي (وخاصة الرياح) في (تشرين الثاني) نوفمبر".


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