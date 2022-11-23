الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تحقيق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على ضرورة تحقيق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن الرئيس العراقي استقبل في قصر بغداد، وفدًا من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، ضم رئيس الهيئة باسم البدري، ونائب رئيس الهيئة صلاح الجبوري، حيث قدم أعضاء الوفد، خلال اللقاء، للرئيس شرحًا مفصلاً بشأن سير عمل الهيئة وأنشطتها.

وفي هذا السياق، أكد رشيد على ضرورة تحقيق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين وإنصاف الشرائح التي تعرضت للظلم والاضطهاد، وتطبيق القانون وإشاعة مفاهيم العدل والتسامح وبما يرسخ السلم الأهلي والمجتمعي.