 إيطاليا.. الشرطة تعتقل زعيمة أقوى عصابات المافيا في البلاد على مشارف ميلانو (فيديو) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيطاليا.. الشرطة تعتقل زعيمة أقوى عصابات المافيا في البلاد على مشارف ميلانو (فيديو)


نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 6:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 6:57 ص

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 49 مشبوها خلال مداهمة على مشارف ميلانو، بينهم خمس نساء، إحداهن متهمة بتزعم خلية محلية من مافيا "ندرانجيتا".

ويندر أن تتولى امرأة الزعامة في عالم المافيا الذي يهيمن عليه الرجال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أليساندرا سيريتي، ممثلة الادعاء، قولها في مؤتمر صحفي، إن المرأة المتهمة بتزعم وحدة "ندراجيتا" في بلدة رو على مشارف ميلانو "أشد قسوة من الرجال".

وقالت الشرطة في بيان إن أفراد العصابات المقبوض عليهم يواجهون اتهامات من بينها الابتزاز وتهريب المخدرات وارتكاب أعمال عنف والحرق العمد، وأضافت أن بعضهم اعتاد ترويع الناس بتهديدهم بإرسال أجزاء من جثث حيوانات إليهم.

وقال فرانشيسكو ميسينا، مدير الإدارة المركزية لمكافحة الجريمة بالشرطة الإيطالية، إن التحقيق كشف المدى الذي وصلت إليه "ندرانجيتا" في توسيع نفوذها من معاقلها الجنوبية في كالابريا إلى الشمال الصناعي.

وفي عملية منفصلة، ألقت الشرطة القبض على 37 شخصا مرتبطين بمافيا "كامورا" في مداهمة خارج مدينة نابولي عقب تحقيق استمر ثلاث سنوات في اتهامات بالابتزاز وتهريب المخدرات.

وحلت الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، المجلس المحلي لمدينة أنزيو جنوبي روما، قائلة إن المافيا اخترقته، الأمر الذي يبرز المخاوف بشأن اتساع نطاق الجريمة المنظمة.


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