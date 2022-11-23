أوكرانيا: القوات الروسية تطلق النار على قافلة سيارات مدنية متوجهة إلى زاباروجيا

أعلنت الخدمة الصحفية لإدارة خدمات الطوارئ الحكومية في أوكرانيا اليوم الاربعاء أن القوات الروسية أطلقت النار على قافلة من السيارات المدنية كانت تسير على طريق ترابي متجهة إلى زاباروجيا.

وذكرت الخدمة الصحيفة -في بيان لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه يوم أمس، فتحت القوات الروسية "النيران في طريق بقرية كاميانسكي على قافلة سيارات مدنية كان رجال الإنقاذ يقومون بسحبها بعيدا عن الطريق الترابية لتمكينهم من مواصلة التحرك نحو المركز الإقليمي. وكان الأشخاص الفارون من الحرب متجهين إلى زاباروجيا غير أنهم حوصروا على طريق منجرف بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأضاف البيان الأوكرانية أنه أثناء القصف، نقل رجال الإنقاذ الركاب والسائقين إلى الملاجئ القريبة.