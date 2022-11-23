 روسيا تعلن عزمها تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بدءًا من الاثنين المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن عزمها تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بدءًا من الاثنين المقبل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 3:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 نوفمبر 2022 - 3:12 ص

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا اعتبارًا من الاثنين المقبل.
وأوضحت الشركة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الثلاثاء/، أن التخفيض سيتم عن طريق تقليص التدفق إلى خط الأنابيب الذي يمر عبر أوكرانيا.
وأضافت الشركة الروسية أن "الغاز المخصص لمولدوفا محتجز في أوكرانيا، لذا سوف تخفض الإمدادات إلى خط أنابيب "سودزا" لحساب الفرق، مشيرة إلى أن حجم الغاز الذي توفره شركة "جازبروم" لشركة "سودزا جي آي اس" لنقله إلى مولدوفا عبر أراضي أوكرانيا يتجاوز الحجم المنقول على حدود أوكرانيا مع مولدوفا.

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