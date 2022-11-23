تعتزم شركة خدمات التكنولوجيا المالية الأمريكية فيدليتي ناشونال إنفورميشن سيرفسز (إف.آي.إس) شطب آلاف الوظائف كجزء من خطة الرئيسة التنفيذية الجديدة ستيفاني فيريز لاستعادة ثقة المستثمرين بعد تراجع سهم الشركة العملاقة خلال العام الحالي بنسبة 44%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع شطب الوظائف في الشركة بطريقة تدريجية، وقد يشمل آلاف الموظفين والمتعاقدين، بحسب مصادر مطلعة. وتندرج هذه الخطوة في إطار خطة فيريز لخفض النفقات بنحو 500 مليون دولار على الأقل خلال الشهور المقبلة.

يذكر أن فيريز المدير الحالي للشركة ستشغل منصب الرئيس التنفيذي خلفا للرئيس الحالي جاري نوركورس اعتبارا من أول يناير المقبل. وبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة بنهاية العام الماضي أكثر من 65 ألف موظف.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت فيريز للمستثمرين: "نركز على إعادة صياغة هيكل نفقتنا بشكل دائم من خلال كل من خفض النفقات ومبادرات الاحتواء، وهو ما يشمل الإجراءات المتعلقة بتحقيق أقصى استفادة من النفقات مع تقليل هذه النفقات، وإنجاز الأنشطة التي لا تحقق قيمة مضافة بنظام التعهيد ومراجعة قوة العمل الحالية والتأكد من مناسبتها للاحتياجات".

ورفض متحدث باسم إف.آي.إس التعليق على هذه الأنباء.