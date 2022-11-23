العراق يؤكد دعمه لكل المبادرات التي تحترم خيارات الشعب السوريّ

أكد العراق موقفه الداعم لكل المُبادرات التي تحترم خيارات الشعب السوريّ وتحفظ لسوريا وحدتها وسلامة أراضيها وتصون وتعزز مبادئ وقيم حقوق الإنسان فيها.



جاء ذلك خلال لقاء السفير عبد الرحمن الحسينيّ رئيس وفد جُمْهُوريَّة العراق المُشارَك في الجولة الـ19 من مسار آستانا حول سوريا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون، لبحث الجُهُود الراميَّة لتسريع العودة الأمنة والطوعيَّة للمهاجرين والنازحين إلى أماكنهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254.



وأكَّد الحسينيّ -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (واع)- دعوة العراق لكافة الأطراف المعنيّة للانخراط في حوار سياسيّ بناء يهدف لإيجاد حلول سريعة للمعاناة التي تعرض لها الشعب السوريّ.



يذكر أنَّ العراق يُشارَك في اجتماعات أستانا بصفة مُراقب إضافةً إلى لبنان والأردن وممثلي المُنظمات الدوليَّة.