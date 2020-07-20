أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تقدم القوات الروسية على محور دونيتسك شرقي أوكرانيا، وتحييد أكثر من 260 عسكريا أوكرانيا إثر إحباط محاولات هجومية على محاور عديدة، وتدمير نحو 250 موقعا للقيادة وتمركز للقوات الأوكرانية، بينما حذر عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، من أن المدينة ستشهد أسوأ فصل شتاء منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن القوات الروسية تمكنت على محور دونيتسك من صد الهجمات المضادة وتم تصفية أكثر من 220 عسكريا أوكرانيا في هذا الاتجاه.

وفي جنوب دونيتسك، قضت القوات على ثلاث مجموعات استطلاع أوكرانية وتجاوزت خسائرهم البشرية أكثر من 50 ما بين قتيل وجريح.

وفي اتجاه كوبيانسك، قصقت المدفعية وحدات عسكرية أوكرانية حاولت الهجوم على إقليم"لوجانسك" وتكبدت قوات كييف خسائر قدرت بأكثر من 50 من القتلى والجرحى.

وعلى محور كراسنى ليمان أحبطت القوات الروسية محاولة هجوم لقوات أوكرانية معززة بـ"مرتزقة أجانب" وقاربت خسائرهم 40 عسكريا ما بين قتيل وجريح ، كما دمرت القوات الروسية نحو 250 موقعا للقيادة وتمركز للقوات الأوكرانية.

وفي سياق متصل، حذر عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم، من أن المدينة ستشهد أسوأ فصل شتاء منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كليتشكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء أوكرين فورم الأوكرانية: "يجب على سكان كييف الاستعداد جيدا لموجة واسعة من انقطاع الطاقة مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع حلول فصل الشتاء، وفي حال وقوع السيناريو الأسوأ، قد نلجأ إلى إخلاء جزئي للسكان في المدينة".

يذكر أن وسائل إعلام أوكرانية أفادت بأن العديد من المناطق في البلاد قد شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي نتيجة للقصف الروسي المتكرر على البلاد خلال الأيام الماضية.