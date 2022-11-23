المؤتمر الاستعراضي الـ9 لاتفاقية الأسلحة البيولوجية يفتتح أعماله في جنيف الاثنين المقبل

أعلنت الأمم المتحدة أن المؤتمر الاستعراضى التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية سوف يفتتح أعماله بمقر المنظمة الدولية بجنيف يوم الاثنين المقبل، بمشاركة 184 دولة طرف في الاتفاقية كل خمس سنوات لاستعراض سر الاتفاقية والنظر في التطورات الجديدة في العلم والتكنولوجيا والاتفاق على عمل الاتفاقية بالمستقبل.

وأوضحت الأمم المتحدة -فى بيان اليوم الأربعاء بجنيف- أن المؤتمر سيترأسه السفير ليوناردو بنشينى الممثل الدائم لإيطاليا لدى مؤتمر نزع السلاح، الذي كان من المفترض أن ينعقد في نوفمبر 2021 وتم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر سيناقش إلى جانب قضاياه الرئيسية الخاصة بالتطورات الأخيرة في العلم والتكنولوجيا التي يمكن أن تؤثر بشكل خطير على التنفيذ المستقبلي للاتفاقية، سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية، فضلا عن مناقشة الإدعاءات التي قدمتها روسيا بشأن تطوير وإنتاج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.