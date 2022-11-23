الاتحاد الأوروبي: نشعر بقلق من تصعيد العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجمات الأخيرة في القدس، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الأربعاء، عن قلقه من التصعيد الخطير للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.



وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شوارع رئيسية بمدينة القدس المحتلة، إثر انفجارين وقعا قرب محطة حافلات عند مدخل القدس، وآخر بمستوطنة بين القدس ورام الله.



وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط مكان الانفجار الذي أغلقته، كما نشرت عناصرها في مناطق مختلفة بالقدس، ونصبت الحواجز، وكذلك أغلقت المداخل الرئيسة المؤدية إلى المدينة.



ونقلا عن وسائل اعلام إسرائيلية، قتل اسرائيلي وأصيب 18 آخرون في عمليتي التفجير، بينها 4 إصابات حرجة.