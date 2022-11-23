الخارجية الأمريكية تدين القصف الإيراني على الأراضي العراقية

دانت وزارة الخارجية الأمريكية القصف الإيراني الأخير على مكتب "حزب الحرية الكردستاني" المعارض والذي تعتبره طهران إرهابيا، في شمال العراق.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أمس الثلاثاء: "تدين الولايات المتحدة بشدة الانتهاكات المتكررة والشائنة لسيادة أراضي العراق وتدعو إيران للامتناع عن توجيه تهديدات لاحقا واستخدام القوة".

وأضاف البيان أنه وفق المعلومات المتوفرة لديها تم تنفيذ الضربات الإيرانية في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأفادت قناة "RUDAW"، أمس الثلاثاء، بأن القصف الإيراني الصاروخي على مكتب "حزب الحرية الكردستاني" في شمال العراق لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو إصابات. والاثنين الماضي نفذت القوات الإيرانية غارات جوية على مواقع الأكراد في شمال العراق. وفي الأسبوع الماضي أجرى الجيش الإيراني عملية عسكرية ضد "الخلايا الإرهابية الكردية في شمال العراق" باستخدام المسيرات والصواريخ، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 8 آخرين بمن فيهم أفراد مجموعات "حزب العمال الكردستاني". وفي أكتوبر الماضي أطلقت القوات المسلحة الإيرانية عملية عسكرية على 4 مراحل ضد المجموعات المسلحة الكردية المرابطة بشمال العراق. وشاركت في هذه العملية القوات البرية والجوية للجيش الإيراني. وأسفرت العملية عن مقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين.